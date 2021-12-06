“نيويورك تايمز”: موطن “أوميكرون” الأصلي ليس جنوب أفريقيا

نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية تقريراً نفى المعلومات التي انتشرت بخصوص الموطن الأصلي لمتحور “أوميكرون”، على أنه جنوب أفريقيا.

وبحسب التقرير؛ فإن أول حالة “أوميكرون” ظهرت أثناء حفل خاص بالرسوم المتحركة اليابانية في مانهاتن بنيويورك، وحضره حوالي 53 ألف شخص، في الفترة بين 19 و21 نوفمبر الفائت.

وأضاف التقرير، أن الحدث، الذي أقيم بين 19 و21 نوفمبر الماضي؛ شهد تسجيل إصابات بفيروس كورونا المستجد، ومن بينها بيتر ماكين العامل في ميدان الرعاية الصحية.

وذكرت الصحيفة إلى أن بيتر ماكين، العامل في المجال الصحي، هو أول من أصيب بالمتحور، وكان ممن حضروا الحفل، حيث أظهرت التحاليل وجود طفرات “أوميكرون” لديه، وهو ما يعني أن المتحور ظهر في الولايات المتحدة قبل الإبلاغ عنه في جنوب أفريقيا، وحتى قبل أن تُطلق عليه منظمة الصحة العالمية اسم “أوميكرون”، إلا أن السلطات الصحية الأميركية لم تُبلغ عن أول إصابة حتى الثاني من ديسمبر، أي بعد أكثر من عشرة أيام على حفل مانهاتن.

وبحسب السلطات الصحية الأميركية؛ تم تسجيل إصابات بالمتحور الجديد في ولايات “نبراسكا، مينيسوتا، كاليفورنيا، هاواي، ماريلاند، بنسلفانيا، كولورادو، يوتاه، ميسوري، نيوجيرسي وجورجيا”.

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