وفد من الأمم المتحدة يزور ميناء بنغازي البحري

بنغازي 06 ديسمبر 2021 (وال)- أجرى وفدًا من الأمم المتحدة اليوم الإثنين، زيارة لميناء بنغازي البحري برئاسة المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي (WFP)السيدة كورين فليشر، رفقة مدير المكتب القطري بليبيا السيدة رود الحلبي.

وقد التقى الوفد مع رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للموانئ الكابتن يزيد بوزريدة، بالإضافة لأعضاء مجلس الإدارة المهندس سعيد العوامي مدير فرع ميناء بنغازي البحري .

وتخللت الزيارة مناقشة التسهيلات المقدمة من قبل الميناء لدخول المواد الغذائية لمحتاجيها.

وأفاد مدير المكتب القطري بليبيا السيدة رود الحلبي، بأنه تم إدخال نحو 1400 طن من الغذاء في هذا العام، وتم توزيعها على المنطقة الشرقية والجنوب عن طريق التعاون مع هيئة الإغاثة الليبية والمساعدات الإنسانية .

بدورها، أبدى المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي (WFP)السيدة كورين فليشر، الاستعداد لتقديم الدعم اللوجستي لميناء بنغازي، من أجل زيادة كفائته ليصبح في مصاف المواني العالمية، ودعم تحول ميناء بنغازي لمنطقة تجارية حرة لاعتماده في إيصال الإغاثة لدول الأفريقية الحبيسة.

في ختام الزيارة، قام وفد الأمم المتحدة؛ بإجراء جولة ميدانية داخل الميناء مبديين دهشتهم لما وصلت إليه الميناء من تطوير في جميع النواحي . (وال) هـــ ع/ ر ت

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