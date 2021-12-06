بعد انقطاع الأكسجين.. الحُكم بالسجن لـ5 مسؤولين بأحد المشافي الأردنية

قضت محكمة أردنية بالسجن مدة 3 سنوات لـ5 مسؤولين في مستشفى السلط الحكومي، بعد إدانتهم بالتسبب في وفاة 10 مرضى نتيجة انقطاع الأكسجين في شهر مارس الماضي.

وبحسب موقع فرانس 24، فإن المحكومين هم رئيس المستشفى وأربعة من مساعديه اتُهموا بجنحة التسبب بالوفاة مكررة 10 مرات، فيما برّأت المحكمة 8 متهمين آخرين.

وتسببت الحادثة في إثارة غضب الشارع الأردني، حيث شهدت عدة مدن أردنية احتجاجات شارك فيها عشرات الأشخاص، مطالبين بمحاسبة المسؤولين عن حادثة السلط، لتُقيل الحكومة وزير الصحة وقتها نذير عبيدات وتُنهي خدمات مدير المستشفى عبد الرزاق الخشمان.

كما فتحت السلطات الأردنية تحقيقاً في الحادثة، وأوقف مدّعي عام مدينة السلط المتهمين ووجّه لهم تهمة “التسبّب بوفاة”.

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