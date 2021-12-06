أكثر من 14 مليون سوداني بحاجة لمساعدات غذائية في 2022

أكد مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أوتشا، أن أكثر من 14 مليوناً و300 ألف سوداني سيحتاجون إلى مساعدات غذائية واقتصادية متعددة، موضحاً أن هذا العدد يُمثّل حوالي ثلاثين بالمائة من سكان البلاد.

وفي سياق منفصل، أكدت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في السودان أن الموازنة الجديدة للدولة للعام القادم تعتمد على الموارد الذاتية للدولة من رسوم جمركية وضرائب ورسوم مصلحية، وغيرها من الإيرادات الذاتية.

وأضافت المالية أنه يجري إعداد الموازنة العامة للدولة للعام الجديد، والمناقشات مع الوحدات والمؤسسات الحكومية حول مقترحاتها للموازنة الجديدة، وفقاً للاعتماد على الموارد الذاتية.

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