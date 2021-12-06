بعد إصابته بمتحور أوميكرون.. طبيب هندي يصف الأعراض

وصف طبيب هندي أصيب بمتحور أوميكرون أعراض الإصابة، مُوجّهاً رسالة طمأنة بشأن خطورة المتحور الذي اكتُشف مؤخراً.

وروى الطبيب ذو الـ46 عاماً الأعراض التي شعر بها، حيث حدّدها بآلام في الجسم وقشعريرة ونوبة دوار، وارتفاع في درجة الحرارة وصلت إلى 38.5 بعد 3 أيام من نتيجة الاختبار الإيجابية، فيما لم يكن يعاني صعوبات في التنفس، وكانت مستويات الأكسجين في الدم طبيعية عند حوالي 95، بحسب ما نقله موقع المصري اليوم.

وأضاف الطبيب أن المتحور الجديد لا يُهدد الحياة، مشدداً على ضرورة التزام المواطنين بفحص دوري في حال ظهور أي عارض من أعراض كورونا، إضافة للعزل المنزلي وتلقي العلاجات في حال ثبوت الإصابة.

ويُعد الطبيب واحداً من 4 أشخاص اكتشفت السلطات الهندية إصابتهم بمتحور أوميكرون، حيث لا يزال يرقد في العزل بأحد المستشفيات في مدينة بنغالور جنوبي البلاد، بعد تشخيص حالته في الـ22 من نوفمبر الماضي.

يُشار إلى أن العدد الكلي لإصابات كورونا في الهند سجّل نحو 35 مليون إصابة، توفي من بينهم 470 ألف شخص منذ بداية انتشار الجائحة في البلاد.

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