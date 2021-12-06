تنديد أميركي بالحُكم على “زعيمة ميانمار” بالسجن لعامين

اعتبر وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن الحُكم بالسجن على رئيسة الحكومة السابقة في ميانمار “أونغ سان سو تشي”، إهانة للعدالة، مندداً بهذا الحُكم، حاثّاً النظام العسكري في ميانمار -(بورما)- على إطلاق سراح “سو تشي”، وجميع المعتقلين ظُلماً- حسب وصفه.

وأعلنت وسائل إعلام رسمية اليوم الاثنين خفض القائد العسكري الحاكم في ميانمار حكم السجن بحق “سو تشي” من 4 سنوات إلى سنتين، وخُفضت الأحكام الصادرة بحقها والرئيس وين مينت، المُدانين بالتحريض على الجيش وخرق القواعد الصحية المرتبطة بكورونا من 4 سنوات سجن إلى سنتين.

وعبّرت لجنة جائزة نوبل السلام -من جانبها- عن “القلق” بشأن سان سو تشي، حيث قالت العضوة في اللجنة بيريت رايس-أندرسن إن “لجنة نوبل قلقة إزاء ما يعنيه ذلك لمستقبل الديمقراطية في ميانمار، كما عبّرت اللجنة عن قلقها أيضاً بشأن تأثير عقوبة سجن مُطوّلة على أونغ سان سو تشي شخصياً، ودانت المحاكمة التي خضعت لها بوصفها “لا تتمتع بالكثير من المصداقية”.

تجدر الإشارة إلى أن الزعيمة المدنية، البالغة من العمر 76 عاماً، محتجزة منذ أطاح الجيش بحكومتها فجر الأول من فبراير، منهياً مرحلة ديمقراطية قصيرة.

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