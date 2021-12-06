الأمين العام يعين السيدة وليامز من الولايات المتحدة مستشارة خاصة بشأن ليبيا

نيويورك 06 ديسمبر 2021 (وال) _ أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الإثنين، عن تعيين السيدة ستيفاني وليامز، الأميركية، مستشارة خاصة له بشأن ليبيا.

وبحسب مكتب المتحدث الرسمي للأمين العام للأمم المتحدة، فإن السيدة وليامز ستقود جهود المساعي الحميدة والوساطة والتواصل مع الأطراف المعنية الليبية والإقليمية والدولية، لمتابعة تنفيذ مسارات الحوار الليبي الثلاثة – السياسية والأمنية والاقتصادية، ودعم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا. (وال _ نيويورك) ا م

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