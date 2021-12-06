مخطط لقتل رئيس مدغشقر.. المُتّهمون 20 بينهم فرنسيان

ذكرت وكالة رويترز للأنباء أن 20 شخصاً بينهم فرنسيان اتُهموا، اليوم الاثنين بالتخطيط لقتل رئيس دولة مدغشقر وجرائم أخرى، مع بدء محاكمتهم في الجزيرة الأفريقية المُطلّة على المحيط الهندي.

وتمحورت التهم الموجهة للمشتبه بهم، الذين كانوا جميعهم في المحكمة، على التآمر الجنائي والمشاركة في تنظيم إجرامي والتمرد على الرئيس وحيازة أسلحة دون ترخيص، وأنكروا جميعاً التهم المُوجّهة لهم.

تجدر الإشارة إلى أن القبض على بعض المتهمين قد تم في يوليو الماضي وآخرين في أغسطس، فيما لم يُدل المسؤولون بأي تفاصيل علانية بشأن مدى المؤامرة عندما تم القبض على المشتبه بهم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا