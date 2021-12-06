ساعات قبل مكالمة بوتين وبايدن.. موسكو تصف العلاقات مع أميركا بـ”المؤسفة”

علّق الكرملين اليوم الاثنين على حالة العلاقات الأمريكية الروسية، واصفاً إياها بـ”مؤسفة للغاية”، ويأتي هذا التوصيف عشية مكالمة عبر الفيديو بين الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين” والرئيس الأمريكي “جو بايدن”، يناقش فيها الزعيمان التوترات المتعلقة بـ”أوكرانيا”.

وأفاد المتحدث باسم الكرملين “دميتري بيسكوف” بأن مكالمة الرئيسين يوم الثلاثاء ستتركز على ما تعتبره روسيا توسعاً زاحفاً من جانب حلف شمال الأطلسي “الناتو”، صوب حدودها وضمانات أمنية على المدى الطويل، قال بوتين إن موسكو تحتاجها من الغرب.

يشار إلى أن بوتين قد قال -في وقت سابق- إنه يريد ضمانات مُلزمة قانوناً، بأن حلف شمال الأطلسي لن يتوسع شرقاً، وتعهد بأن أنواعاً بعينها من السلاح لن تُنشر في دول قريبة من روسيا من بينها أوكرانيا.

وبالمقابل أشار مسؤولون أمريكيون -الشهر الماضي- إلى تحركات غير عادية للقوات الروسية قرب أوكرانيا، وأثاروا مخاوف مما وصفوه بغزو روسي مُحتمل، غير أن موسكو وصفت تلك التصريحات بأنها إثارة للخوف.

تجدر الإشارة إلى أن آخر مرة التقى فيها الزعيمان كانت في جنيف في يونيو الماضي، ومن المتوقع في مكالمة غد الثلاثاء أن يطرح بوتين إمكانية عقد قمة أمريكية روسية أخرى مع بايدن.

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