قمة هندية – روسية.. بحث العلاقات التجارية والوضع الإنساني بأفغانستان

عقد رئيس وزراء الهند “ناريندرا مودي” والرئيس الروسي “فلاديمير بوتن” -اليوم الاثنين- في العاصمة الهندية نيودلهي، مباحثات شمل جدول أعمالها علاقات التجارة والوضع المتدهور في أفغانستان.

وقال بوتين في تصريحات في مستهل الزيارة بثتها وسائل الإعلام الهندية، إن “محاربة الارهاب تعني أيضاً مكافحة تهريب المخدرات والجريمة المنظمة، على هذا الصعيد، نشعر بالقلق إزاء تطورات الوضع في أفغانستان”.

وتأتي زيارة بوتين برفقة عدد من كبار المسؤولين الروس، وسط توتر متزايد في العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة، الحليف الرئيسي للهند.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف -في وقت سابق اليوم الاثنين- إنه يجري تنفيذ اتفاق لتزويد الهند بمنظومات صواريخ دفاع جوي روسية من طراز إس-400، على الرغم مما وصفه بالجهود الأمريكية لتقويض الاتفاق.

ومن المتوقع أن تُبرم الهند وروسيا عدة اتفاقيات تجارية ودفاعية خلال القمة، فيما قال مودي: “العلاقة بين الهند وروسيا هي في واقع الأمر نموذج فريد وجدير بالثقة”.

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