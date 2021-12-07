بيان أميركي أوروبي أسترالي لحث إثيوبيا على وقف الاعتقالات غير القانونية

أعربت “6” دول غربية بقيادة الولايات المتحدة الأميركية -اليوم الإثنين- عن قلقها البالغ، بشأن تقارير عن احتجاز سلطات إثيوبيا أعداداً كبيرة من المواطنين، على أساس أصولهم العرقية وحثت الحكومة على وقف هذه الاعتقالات بشكل فوري.

وجاء في بيان مشترك بين الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وكندا وأستراليا والدنمارك وهولندا، أن “هناك أفراداً يُعتقلون ويُحتجزون دون توجيه اتهامات أو المثول أمام المحكمة”.

وأضاف البيان أن ثمة تقارير تشير إلى “أنهم مُحتجزون في ظروف غير إنسانية، ومن المحتمل أن تُشكّل العديد من هذه التصرفات انتهاكات للقانون الدولي ويجب أن تتوقف على الفور”.

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