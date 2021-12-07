إيطاليا ترحب بقرار إرسال مراقبين أوروبيين لمتابعة الانتخابات في ليبيا

روما 07 ديسمبر 2021 (وال) -رحبت إيطاليا بقرار مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الأمن والخارجية، جوزيب بوريل، إرسال مراقبين أوروبيين للوقوف على سير الانتخابات الليبية المقررة في 24 من ديسمبر الجاري.

و بجسب ما نشرت وكالة آكي الإيطالية، أن وزير الخارجية لويجي دي مايو، جان قد التقى بوريل في روما على هامش أعمال مؤتمر “حوارات المتوسط” الذي استضافته العاصمة الإيطالية نهاية الأسبوع الماضي، ووصف دي مايو القرار بأنه “علامة مهمة على الالتزام الأوروبي بليبيا”.

وأكد أن العملية الانتخابية “الشاملة وذات المصداقية تمثل الأولوية بالنسبة للانتقال المؤسسي في ليبيا”.(وال روما) س خ.

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