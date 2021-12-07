ليبيا نيوز

قتلى وجرحى بانفجار دراجة ملغومة قرب مستشفى في البصرة

تم النشر منذُ 10 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أسفر انفجار عنيف هزّ محافظة البصرة، جنوبي العراق، عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل وإصابة 20 آخرين، وفق معلومات أولية للشرطة العراقية، بينما ذكرت وسائل إعلام أن الحصيلة ارتفعت إلى 12 قتيلاً.

وأشار بيان خلية الإعلام الأمني إلى أن الانفجار ناجمٌ عن دراجة ملغومة بالقرب من مستشفى رئيس عند تقاطع الصمود، مما أدى إلى اشتعال النار في سيارة واحدة على الأقل، وإلحاق أضرار بحافلة صغيرة.

وأضاف البيان أن خبراء الطب الشرعي والفرق الفنية المختصة، ما زالوا في الموقع لمعرفة المزيد من التفاصيل، فيما أظهرت مقاطع مصورة من موقع الانفجار حجم الدمار الذي خلّفه.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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