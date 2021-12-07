لأول مرة منذ 15 عاما.. الهند تتفوق على البرازيل كمورد أغذية للدول العربية

وفقاً لبيانات قدمتها الغرفة التجارية العربية البرازيلية لرويترز اليوم الثلاثاء، تفوقت الهند على البرازيل في صادراتها الغذائية إلى الدول العربية للمرة الأولى منذ 15 عاماً؛ بعد أن عطلت جائحة كورونا التدفقات التجارية في عام 2020م.

ويعد العالم العربي من بين أهم الشركاء التجاريين للبرازيل، لكن بعده عن تلك الأسواق كان له أثره؛ إذ أضر الوباء بالخدمات اللوجيستية العالمية، حيث أظهرت البيانات أن البرازيل استحوذت على 8.15% من إجمالي منتجات الأعمال التجارية الزراعية التي استوردتها 22 دولة عضو في الجامعة العربية العام الماضي، بينما استحوذت الهند على 8.25% من تلك التجارة، منهية بذلك تميز البرازيل منذ 15 عاما.

وفقدت البرازيل تفوقها -على الرغم من استمرار المنافسة- أمام الهند ومصدرين آخرين مثل تركيا وأميركا وفرنسا والأرجنتين، وسط تعطل طرق الشحن التقليدية.

ويذكر التقرير أن الشحنات البرازيلية إلى المملكة العربية السعودية، التي كانت تصل خلال 30 يوما، ربما تصل الآن خلال ما يصل إلى 60 يوما، وفقاً للغرفة، في حين أن المزايا الجغرافية للهند تسمح لها بشحن الفواكه والخضراوات والسكر والحبوب واللحوم في أقل من أسبوع.

وارتفعت الصادرات الزراعية البرازيلية إلى الدول العربية 1.4 % فقط من حيث القيمة إلى 8.17 مليار دولار العام الماضي. وبين شهري يناير وأكتوبر من هذا العام، بلغ إجمالي المبيعات 6.78 مليار دولار، بزيادة 5.5 %، مع انحسار المشكلات اللوجستية.

تجدر الإشارة أيضاً إلى أن دفع الصين لزيادة مخزوناتها الغذائية خلال الجائحة أدى إلى تحول مسار بعض من تجارة البرازيل مع العرب، إذ اتجهت دول رائدة مثل السعودية إلى تكثيف الترويج لإنتاج الغذاء محلياً مع البحث عن موردين بدلاء.

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