ستيفاني وليامز لليبيين: لا تسمحوا لمن يصرّون على إبقاء الوضع على ما هو عليه أن يسرقوا هذه الفرصة لبناء ليبيا الجديدة

نيويورك 07 نوفمبر 2021 (وال)- أعلن موقع الأمم المتحدة عبر شبكة المعلومات الدولية أمس الإثنين، عن خبر تعيين أمين عام المنظمة الدولية السيدة ستيفاني وليامز كمستشارة خاصة له .

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الناطق باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك؛ إن الدبلوماسية الأميركية ستيفاني وليامز؛ ستبدأ عملها من طرابلس خلال أيام، كمستشارة خاصة للأمين العام للأمم المتحدة لليبيا.

وكانت السيدة وليامز قد توجهت في الــ 19 من نوفمبر 2020، ومن خلال قناة الأمم المتحدة ، برسالة ــ قرأتها باللغة العربية ــ إلى الشعب الليبي قالت فيها : “أتوجه إلى جميع الليبيين بالقول؛ إننا اليوم على مشارف ليبيا الجديدة، نحن قاب قوسين من إنهاء حالة اليأس والجمود والتردي التي دامت لسنوات. نريد مساعدتكم، لا تسمحوا لمن يصرّون ويحاربون بجميع الوسائل على إبقاء الوضع على ما هو عليه، بأن يضللوكم بالأخبار والحملات الملفقة، وأن يسرقوا منكم هذه الفرصة، أنتم من تعانون وأنتم من يقرر مصيركم ومستقبل بلدكم، وكلمة الحسم هي لكم، ونحن معكم ولن نترككم إلى أن تسترجعوا كامل سيادة وطنكم”. (وال)

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