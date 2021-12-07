مظاهرات سودانية احتجاجا على الاتفاق السياسي الأخير

عادت الاحتجاجات أمس إلى شوارع مدن السودان المختلفة بما فيها العاصمة الخرطوم، حيث احتشد مئات الآلاف منددين بالاتفاق الذي وقعه مؤخرا قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، مع رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، باعتباره يعزز سلطة الجيش على حساب الحكم المدني.

وفرقت الشرطة السودانية بالغاز المسيل للدموع آلاف المتظاهرين قرب القصر الرئاسي وسط العاصمة، فيما ردد المتظاهرون هتافات مطالبة بعودة العسكر إلى ثكناتهم والابتعاد عن السياسة والحكم.

كما طالبوا بمحاكمة المتسببين بقتل المتظاهرين البالغ عددهم 43 شخصا، منذ تولي البرهان السلطة في الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي.

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