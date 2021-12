شهدت دول مجلس التعاون الخليجي اليوم الثلاثاء افتتاح أول طريق بري بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية- وفقاً لبيان مشترك صادر عن البلدين، نشرته وزارة الخارجية العُمانية.

وجاء في نص البيان المشترك أن “رحب الجانبان بالإعلان عن افتتاح الطريق البري العماني السعودي الذي يبلغ 725 كيلومترا، والذي سيُسهم في سلاسة تنقل مواطني البلدين وتكامل سلاسل الإمداد”.

