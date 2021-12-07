مع تراجع المخاوف بشأن “أوميكرون” أسعار النفط تشهد ارتفاعا

واشنطن 07 ديسمبر 2021 (وال) -ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء بعد أن زادت (5%) في الجلسة السابقة، مع تراجع المخاوف من أثر سلالة “أوميكرون” المتحورة من فيروس كورونا على طلب الوقود العالمي.

وصعدت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة (0.8) بالمئة، إلى (73.68) دولار للبرميل، بحلول الساعة (05:20) بتوقيت غرينتش. وارتفعت العقود الآجلة لخام “غرب تكساس الوسيط” الأمريكي بنسبة (1.1) في المئة إلى (70.23) دولار للبرميل بعد ارتفاعها (4.9) في الجلسة السابقة.

وكانت أسعار النفط قد هبطت الأسبوع الماضي، وسط مخاوف من أن تكون اللقاحات المتاحة أقل فاعلية في مقاومة المتحور الجديد أوميكرون، مما أثار مخاوف من أن تلجأ الحكومات إلى إعادة فرض القيود للحد من انتشاره، وهو ما قد يضر بالنمو العالمي والطلب على النفط.

لكن مسؤولة صحة بجنوب إفريقيا ذكرت في مطلع الأسبوع أن حالات الإصابة بأوميكرون هناك معتدلة، كما قال أنتوني فاوتشي أكبر مسؤول عن الأمراض المعدية في الولايات المتحدة: “لا يبدو أن هناك درجة كبيرة من الشدة” في الأعراض حتى الآن.

وفي إشارة أخرى على الثقة في قوة الطلب على النفط، رفعت السعودية سعر البيع الرسمي يوم الأحد، وجاء ذلك بعد أن اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” وحلفاؤها، وهي المجموعة المعروفة باسم “أوبك+”، على الاستمرار في زيادة الإمدادات (400) ألف برميل يوميا في يناير 2022، على الرغم من السحب من احتياطي النفط الاستراتيجي الأمريكي.(وال واشنطن) س خ.

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