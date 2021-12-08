“بايدن” يحذر روسيا.. و”بوتين” يطالب بوقف التمدد الغربي

حذر الرئيس الأميركي جو بايدن، نظيره الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماع افتراضي بينهما؛ من إقدام بلاده على غزو أوكرانيا، مُلوّحاً بفرض الغرب إجراءات اقتصادية قوية ضد روسيا، في حال أقدمت على ذلك.

جاءت تحذيرات “بايدن” في المحادثات الافتراضية التي استمرت ساعتين بين الرئيسين، والتي ناقشا خلالها، العلاقات “الأمريكية- الروسية”، وعدداً من الملفات الدولية والإقليمية.

من جهته، أبلغ “بوتين”، نظيره “بايدن” أن من الخطأ إلقاء المسؤولية الكاملة عن التوترات الحالية على عاتق روسيا، معبّراً عن استياء موسكو المتزايد من المساعدات العسكرية الغربية لأوكرانيا، ومستنكراً ما وصفه بـ”زحف حلف شمال الأطلسي التوسعي”.

وتمرّ العلاقات “الروسية- الأميركية” بمرحلة توتر هي الأسوأ منذ أكثر من 30 عاماً.

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