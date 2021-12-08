القاهرة تشدد على تمسكها باتفاق عادل وملزم لملء سد النهضة

شدد وزير الموارد المائية المصري محمد عبد العاطي، على تمسك مصر بإبرام اتفاق عادل وملزم يُنظّم عمليتيْ ملء سد النهضة وتشغيله، مع الأخذ في الاعتبار التعامل مع حالات الجفاف المختلفة.

ولفت “عبد العاطي”، خلال اجتماع للجنة الزراعة والموارد المائية في مجلس الشيوخ المصري، إلى حجم التحديات التي تواجه مصر في مجال المياه، وعلى رأسها الزيادة السكانية والتغيرات المناخية، إلى جانب خطر الإجراءات الأحادية من الجانب الإثيوبي فيما يخصّ ملء السد.

ونبَّه وزير الموارد المائية المصري، إلى أن القاهرة أبدت مرونةً كبيرةً خلال مراحل التفاوض المختلفة، في مقابل تعنّت أديس أبابا في موقفها.

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