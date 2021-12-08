ليبيا نيوز

تشكيل قوة مشتركة بين بغداد وأربيل لمواجهة “داعش”

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

استأنفت بغداد وأربيل مشروعاً لتشكيل قوات مشتركة بين الطرفين؛ من أجل سد الفراغ الحاصل في العديد من المناطق على حدود التماس بين الإقليم وبقية المحافظات، وذلك بعد تصاعد هجمات “داعش”، في الأيام الماضية، على القوات العراقية وقوات البيشمركة الكردية.

وقرر الطرفان وضع اللمسات الأخيرة لتشكيل القوات المشتركة التي قوامها ثمانية آلاف جندي، وتفعيل مراكز التنسيق المشتركة التي أنشئت في وقت سابق.

واتفق الطرفان في الاجتماع على منح الصلاحيات لتشكيلات الطرفيْن لتنفيذ عمليات كبيرة ونوعية عبر جهاز مكافحة الإرهاب، وقوات خاصة من الجيش العراقي وقوات النخبة من البيشمركة.

وأشار بيان صادر عن الاجتماع إلى أن غرفة العمليات المشتركة قد باشرت عملها على أربعة محاور خلال أيام؛ للقضاء على “داعش”.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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