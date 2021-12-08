تحطم طائرة تقلّ رئيس الأركان الهندي.. ومصيره ما زال مجهولاً

أعلن مسؤولون هنديون، تحطم مروحية عسكرية تقل رئيس هيئة أركان الدفاع الجنرال بيبين راوات، قرب بلدة “كونور” جنوبي البلاد، مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص، فيما لا تزال التحقيقات جارية لمعرفة مصير “راوات”.

ووقع حادث التحطم خلال سفر رئيس هيئة أركان الدفاع، الذي تولى المنصب المستحدث عام 2019، لتحقيق التكامل بين الجيش والبحرية والقوات الجوية، من قاعدة للقوات الجوية في “سولور”، إلى كلية أركان خدمات الدفاع في ولاية “تاميل نادو”، لإلقاء محاضرة في الكلية.

وأشارت مصادر في سلاح الجو الهندي، إلى أن الطائرة من طراز “مي-17في 5” روسية الصنع، ويستخدمها الجيش الهندي وكذلك كبار وزراء الحكومة، على نطاق واسع، لدى زيارتهم للمواقع العسكرية.

وأظهرت لقطات مصورة عمال إنقاذ يطفئون النار في حطام يتصاعد منه الدخان بمنطقة “غابات”، فيما فتح تحقيق للوقوف على سبب الحادث.

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