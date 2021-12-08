“شولتز” يتسلّم اليوم مهامه كمستشار اتحادي لألمانيا

أصبح أولاف شولتز رابع مستشار اتحادي من الحزب الاشتراكي الديمقراطي في تاريخ الجمهورية الاتحادية، بعد حصوله على 395 صوتاً، وهو الحد الأدنى المطلوب من الأصوات في البرلمان الاتحادي الألماني البوندستاغ.

وصوّت 303 نواب بـ”لا”، من بين 707 نواب أدلوا بأصواتهم، بينما ألغيت نتائج ستة أصوات.

وحضر عملية التصويت كلٌّ من المستشارة أنجيلا ميركل المنتهية ولايتها، المستشار السابق غيرهارد شرودر، والرئيس الاتحادي السابق يواكيم غاوك.

وستُسلّم “ميركل” مهام منصبها إلى “شولتز”، بعد ظهر اليوم، فيما سيجتمع مجلس الوزراء الجديد لأول مرة في المساء، بعد أن يُسلّم الوزراء القدامى مهامهم إلى من يخلفهم في الوزارات، بعد الظهر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا