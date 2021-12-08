وفد دبلوماسي روسي يلتقي وزيرة الخارجية الليبية بطرابلس

طرابلس 08 ديسمبر 2021 (وال) _ التقت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي السيدة “نجلاء المنقوش” السيد “إيفان مولوتكوف” نائب مدير إدارة الشرق الأوسط في وزارة الخارجية الروسية والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء الذي عقد بمقر الوزارة بالعاصمة طرابلس، مناقشة استئناف السفارة الروسية لعملها بطرابلس، وكذلك في قنصليتها بمدينة بنغازي.

وتطرق “مولوتكوف”خلال اللقاء إلى خروج المرتزقة، حيث أعرب الجانبان في هذا الصدد، عن دعم لجنة 5 + 5 وجهودها المبذولة في هذا الخصوص، ودعمهما للخطوات المتخذة بما فيها الاجتماع الذي ستعقده اللجنة بموسكو اليوم .

ومن جانبه، أعرب الوفد الروسي عن دعم بلاده الكامل للحكومة، وجهودها المبذولة من أجل تحقيق الإستقرار في ربوع ليبيا كافة، ورغبة بلاده كذلك في تطوير وتعزيز التعاون في المجالات كافة، وبما يخدم مصلحة البلدين الصديقين. (وال _ طرابلس) ع م / ه ع

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