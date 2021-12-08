بريطانيا تنضم لأميركا وأستراليا بمقاطعة دبلوماسية للألعاب الأولمبية بالصين

انضمّت بريطانيا للولايات المتحدة الأميركية وأستراليا في إعلان مقاطعة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي ستلتئم في الصين، حيث قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون للبرلمان -اليوم الأربعاء- إنه ستكون هناك مقاطعة دبلوماسية فعلية للدورة، ولن يحضرها أي وزراء أو مسؤولين.

وأعلن البيت الأبيض -يوم الاثنين- أن مسؤولي الحكومة الأمريكية سيقاطعون دورة الألعاب الأولمبية الشتوية القادمة في بكين، بسبب ما وصفوه بـ”الفظائع” في مجال حقوق الإنسان في الصين، على الرغم من أن الإجراء يسمح للرياضيين الأمريكيين بالسفر للمنافسة.

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