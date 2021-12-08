عقوبات أميركية على مسؤولين في ثلاث دول

أعلنت وزارتا الخزانة والخارجية الأميركيتين، عن حزمة عقوبات جديدة على أفراد في ثلاث دول، على خلفية اتهامهم بانتهاكات لحقوق الإنسان.

وطالت العقوبات قائد القيادة الأوغندية للمخابرات العسكرية، وضابطين في القوات الجوية السورية، وثلاثة ضباط استخبارات سوريين في أجهزة الأمن، بالإضافة إلى سبعة أفراد وكيانين إيرانيين.

وأشار وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إلى أن هذه العقوبات تأتي تماشياً مع أهداف قمة الديمقراطية هذا الأسبوع، بهدف مواجهة الأعمال التي تستهدف المعارضين السياسيين والمتظاهرين السلميين والأفراد.

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