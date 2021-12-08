لقاء غدا بين رئيس الوزراء اللبناني والرئيس المصري في القاهرة

القاهرة 08 ديسمبر 2021 (وال) -أعلن السفير اللبناني لدى القاهرة علي الحلبي، أن رئيس الوزراء نجيب ميقاتي سيبدأ غدا الخميس زيارة رسمية لمصر.

وأوضح الحلبي، في تصريح لموقع “القاهرة 24″، أن ميقاتي سيلتقي خلال زيارته مصر، الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي وعددا من المسؤولين المصريين.

وتأتي الزيارة، في وقت يشهد فيه لبنان انفراجا في أزمته مع السعودية ودول الخليج، إثر تصريحات لوزير الإعلام المستقيل جورج قرداحي، الذي تقدم باستقالته منذ يومين، على وقع زيارة أجراها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للخليج.

وكان ميقاتي، أعرب في وقت سابق، عن تقديره للدعم المصري الدائم للبنان في جميع المواقف والظروف والتحديات التي واجهتها البلاد، موجها الشكر لمصر ورئيسها.(وال القاهرة) س خ.

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