المملكة المتحدة تُحذّر إيران: هذه آخر فرصة للعودة للاتفاق النووي

قالت وزير الخارجية البريطانية “ليز تراس”-اليوم الأربعاء- إن على إيران العودة إلى الاتفاق النووي المبرم عام 2015، موضحةً أنها “آخر فرصة” أمامها لمعاودة الالتزام به.

يأتي التحذير البريطاني قبل يوم واحد من الموعد المقرر لاستئناف المحادثات، وأضافت الوزيرة أنها تحُث بشدة على القيام بذلك لأن بلادها مُصممة على العمل مع حلفائها لمنع إيران من حيازة أسلحة نووية، كما أكدت على ضرورة العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة، لأن “من مصلحة إيران القيام بذلك”-حسب قولها- في إشارة إلى الاتفاق النووي.

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