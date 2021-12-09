تعهد بريطاني بدعم أوكرانيا وبحث اتخاذ إجراءات ضد روسيا

انضمّت المملكة المتحدة إلى الولايات المتحدة الأميركية في موقفها إزاء الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث تعهدت وزيرة الخارجية البريطانية “ليز تراس”- اليوم الأربعاء- بالوقوف إلى جانب أوكرانيا ضد التحشيد العسكري الروسي، معربةً عن ذلك بقولها “إن لندن تبحث مع أعضاء حلف شمال الأطلسي اتخاذ إجراءات أخرى لمنع أي اجتياح روسي”.

وجاء تصريح الوزيرة من داخل معهد “تشاتام هاوس” للأبحاث، وأضافت في معرض ردها على سؤال ما إذا كانت بريطانيا ستدعم نشر مزيد من القوات لدعم أوكرانيا عبر حلف الناتو أو من بريطانيا مباشرة- بقولها: “إننا نناقش مع حلفائنا في الحلف إجراءات أخرى كالإجراءات الاقتصادية والدبلوماسية التي يمكن اتخاذها، ونحن واضحون جداً في أننا ندعم أوكرانيا في مواجهة هذا العدوان” -حسب وصفها.

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