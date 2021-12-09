“الولاءات المتضاربة” منظور جديد ومختلف لموضوع القومية بالبلدان العربية

دمشق 09 ديسمبر 2021 (وال) _ صدر حديثًا عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات كتاب “الولاءات المتضاربة: القومية والسياسة الجماهيرية في سورية مع أفول الإمبراطورية”، من تأليف جيمس ل. غيلفين وترجمة عمرو الملاّح. ويقع في 464 صفحة.

وجاء في تقديمه: يقدم هذا الكتاب منظورًا جديدًا ومختلفًا لموضوع القومية في البلدان العربية، ويشرح دور المجموعات غير النخبوية في السياسة القومية في الشطر الأول من القرن العشرين. يعتمد المؤلف مصادر غير مستخدمة سابقًا، فيوثق ظهور شكل جديد من التنظيم السياسي – اللجنة الشعبية – التي انتشرت في مدن سورية الكبرى وقراها في أعقاب الحرب العالمية الأولى.

ويقوّم المؤلف، بما يتعدى السرد، حقبة من تاريخ القومية في الشرق الأوسط العربي. فيقدم في فحصه المنشورات والكتابات على الجدران والخطب والشائعات والافتتاحيات رؤى جديدة بشأن البناء الرمزي للمجتمعات الوطنية. ويساهم تحليله الاحتفالات – الوطنية، والتظاهرات، والمسرح – في فهمنا لظهور السياسة الجماهيرية، وفي فهم القومية في المنطقة وخارجها.

جيمس ل. غيلفين: حائز الدكتوراه من جامعة هارفرد (1992). أستاذ مساعد للتاريخ في جامعة كاليفورنيا، لوس أنجلوس، متخصص في تاريخ الشرق الأوسط الحديث، ولا سيما مسائل القومية والتاريخ الاجتماعي والثقافي.

من مؤلفاته: الشرق الأوسط الجديد: ما يحتاج الجميع إلى معرفته؛ الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني: تاريخ؛ الشرق الأوسط الحديث: تاريخ.

عمرو الملّاح: كاتب وباحث ومترجم سوري، مهتم بالدراسات التاريخية والتراثية خصوصًا بتاريخ سورية في الحقبة العثمانية المتأخرة.

يحمل إجازة في اللغة الإنكليزية وآدابها، يعمل في حقل الترجمة منذ عام 1994، عمل مترجمًا وخبيرًا في الشؤون الإعلامية لدى عدد من البعثات الدبلوماسية في دمشق. له عدد من الأعمال المترجمة المنشورة.(وال _ دمشق) ح م / ه ع

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