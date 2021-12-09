استئناف المحادثات النووية اليوم.. وواشنطن تحذر من نفاد الوقت

أكد المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس، أن المبعوث الأميركي الخاص بالملف النووي الإيراني روب مالي، يعتزم السفر إلى فيينا لقيادة وفد بلاده في المحادثات الرامية لإحياء الاتفاق النووي مع إيران.

وتأتي تصريحات “برايس” تعليقاً على إعلان المسؤول الكبير بالاتحاد الأوروبي، إنريكي مورا، الذي يترأس مفاوضات العودة للاتفاق عن استئنافها اليوم الخميس.

ولفت “برايس” إلى أن إيران لا تزال ترفض الانخراط في مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة، منوهاً بأن الوقت “يضيق” أمام المفاوضات معها، لكنه عاد وأكد أن الدبلوماسية هي الخيار الأفضل والأكثر قابلية للاستمرار؛ لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي.

وفي بيانٍ لها، شددت الخارجية الأميركية على أن اهتمامها منصبٌ على إعادة إيران فعلياً إلى المفاوضات، وليس موعد عودتها.

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