وزير المالية السوداني السابق: وقف المساعدات سيضر بالإصلاحات الاقتصادية

قال وزير المالية في الحكومة السودانية المنحلة، جبريل إبراهيم، إنّ ما وصفه بالانقلاب، أدّى إلى تجميد مساعدات دولية بقيمة 650 مليون دولار، معتبراً أن وقف هذه الأموال يُثير الشكوك حول مدفوعات الواردات الأساسية ومصير الإصلاحات الاقتصادية.

وأضاف “جبريل” أن هذا التمويل كان ينظر إليه على أنه طوق نجاة لمساعدة السودان في التخلص من عقود العزلة، ودعم التحول الديمقراطي الذي بدأ مع الإطاحة بنظام عمر البشير في 2019.

وأشار إلى أن هذه المساعدات كانت عبارة عن 500 مليون دولار لدعم الميزانية من البنك الدولي، و150 مليون دولار في شكل حقوق سحب خاصة من صندوق النقد الدولي، إضافةً إلى إيقاف البنك الدولي مدفوعاته، بعد أن كان قد وعد بتقديم ملياريْ دولار في شكل منح.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا