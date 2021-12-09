لجنة حماية الصحفيين: ارتفاع قياسي في عدد الصحفيين المسجونين

أشارت لجنة حماية الصحفيين، في تقرير جديد لها اليوم، إلى أن عدد الصحفيين المسجونين؛ ارتفع على مستوى العالم خلال 2021، ليصل إلى 293 صحفيًا حتى الأول من ديسمبر.

وشدد المدير التنفيذي للجنة، جويل سايمون، على أن هذا العدد يعكس تحدييْن لا ينفصلان، أولهما الحكومات العازمة على السيطرة على المعلومات والتحكم فيها، وثانيهما جهود تلك الحكومات المتزايدة لتحقيق ذلك.

وخلصت اللجنة، في مسحها السنوي لحرية الصحافة والهجمات على الإعلام؛ إلى أن ما لا يقل عن 24 صحفيًا قتلوا بسبب تغطية الأحداث.

ونوهت اللجنة بأن أسباب سجن الصحفيين تختلف من بلد إلى آخر، لكن الارتفاع القياسي في عددهم؛ يعكس الاضطرابات السياسية في أنحاء العالم، وتنامي التعصب ضد التغطية الصحفية المستقلة.

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