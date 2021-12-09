“فايزر وبيونتك” تؤكد فعالية لقاحهما ضد “أوميكرون”.. بشرط وحيد

أكدّت شركتا “فايزر وبيونتك” أن لقاحهما المضاد لفيروس “كورونا” فعال ضد متحور “أوميكرون”؛ بشرط الحصول على الجرعة التعزيزية.

وقالت الشركتان إن الدراسات التي أجريت أظهرت قدرة الجرعة الثالثة من لقاحهما على تحييد متحور “أوميكرون”، وذلك بسبب زيادة الأجسام المضادة بمقدار 25 مرة، الأمر الذي يوفر مستوى حماية مماثل للمستوى الذي توفره جرعتان ضد الفيروس الأصلي والمتحورات الأخرى الناشئة عنه.

وأوضحت “فايزر وبيونتك” أن هذه البيانات أولية، وأن الباحثين يقومون حالياً بدراسة أكبر لمتحور “أوميكرون”.

يذكر أن متحور “أوميكرون”، الذي ظهر قبل حوالي شهر؛ أثار القلق العالم بسبب سرعة انتشاره، وعدم وجود معلومات كافية حول تأثيراته.

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