الخارجية الصينية تُحذّر 4 دول غربية قاطعت الألعاب الأولمبية دبلوماسياً

قالت وزارة الخارجية الصينية، محذرةً 4 دول غربية، إنها ستدفع ثمن إعلانها مقاطعةً دبلوماسيةً لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية المزمع إقامتها في فبراير2022 بالعاصمة الصينية بكين.

وأفاد المتحدث باسم الوزارة “وانغ وينبن” بأن الدول المقاطعة، ستُرسل رياضيين إلى الألعاب الأولمبية، لكنهم ليسوا مسؤولين رسميين، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا وكندا، يستخدمون ساحة الألعاب الأولمبية لغايات تلاعب سياسي، وهو أمرٌ لا يحظى بشعبية، مضيفاً بالقول: “سيدفعون حتماً ثمن هذه الخطوة السيئة”.

وأكد “وانغ وينبن”، أن بكين سترسل دعوات إلى الدول المعنية سواءً حضر ممثلوهم الرسميون أم لا، ولن يؤثر ذلك على نجاح الألعاب الشتوية.

تجدر الإشارة، إلى أن الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا وكندا، أعلنت مطلع الأسبوع الجاري مقاطعتها دبلوماسياً، للألعاب الشتوية في بكين، وجاءت المقاطعة إثر تجاوزات بكين لحقوق الإنسان بحق أقلية “الأويغور” المسلمة في منطقة شينجيانغ.

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