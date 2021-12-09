ماكرون يدعو الاتحاد الأوروبي لدور أكبر في أمن الساحل الأفريقي

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الخميس، الاتحاد الأوروبي لتحديد استراتيجية دفاعية جديدة من شأنها تعزيز قوته للدفاع عن نفسه، حتى وإن كان التحالف عبر الأطلسي بين دول الحلف ما زال مهماً وفعالاً.

كما حثّ ماكرون دول الاتحاد على وجوب القيام بدور أكبر، في أمن منطقة الساحل الأفريقي.

وأضاف ماكرون أنه يريد أن يجعل العلاقة الأمنية بين فرنسا ومنطقة الساحل في غرب أفريقيا، شأناً أوروبياً حيث تنتشر قوات فرنسية تُقاتل “إسلاميين متشددين” -حسب وصفه.

وبخصوص عموم التحديات التي تواجه الاتحاد الأوروبي، أضاف ماكرون في مؤتمر صحفي حدّد فيه أولويات بلاده خلال رئاستها للاتحاد الأوروبي في النصف الأول من العام المقبل 2022، بقوله “لدينا تهديدات مشتركة وأهداف مشتركة أيضاً”.

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