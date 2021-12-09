موسكو تُحذّر أميركا من تكرار سيناريو أزمة الصواريخ الكوبية

ذكرت وكالة إنترفاكس الروسية اليوم الخميس، أن موسكو ترى أن تصاعد حدة التوتر بين روسيا والولايات المتحدة الأميركية بشأن أوكرانيا، يُهدد بتكرار أزمة الصواريخ الكوبية عام 1962.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف “كما تعلمون، قد يصل الأمر إلى ذلك الحد، فإذا ظلت الأمور كما هي عليه، من الوارد جداً من تسلسل الأحداث أن تستيقظ لترى نفسك في وضع شبيه بذلك”.

وأشار ريابكوف بتصريحه هذا إلى المواجهة التي حدثت عام 1962، بين الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد السوفيتي السابق، والتي وضعت العالم على شفا حرب نووية.

تجدر الإشارة إلى أن تصريحات المسؤول الروسي تأتي وسط تصاعد مخاوف الغرب من قيام روسيا بحشد قواتها قرب أوكرانيا، فيما عبّرت روسيا بدورها عن القلق من علاقات أوكرانيا الوثيقة مع حلف الأطلسي “الناتو”، واتهمت كييف بحشد قواتها هي الأخرى.

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