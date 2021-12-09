مصرع شخص وإصابة 12 في حريق المقر الرئيسي لحزب النهضة بتونس

ذكرت “الحماية المدنية التونسية” أن حريقاً شبَّ اليوم الخميس في المقر الرئيسي لحزب النهضة بالعاصمة التونسية “تونس”، أسفر عن مقتل شخص واحد وإصابة 12 آخرين.

وأكد حزب النهضة أن أحد أعضائه لقي حتفه في الحريق، لكنه لم يذكر تفاصيل أكثر عن الحادثة، فيما قال شهود وأعضاء في الحزب أن اثنين من كبار المسؤولين بالحزب من بين المصابين في الحريق، حيث أُصيب القيادي بالحزب ورئيس الحكومة السابق علي العريض، بعد أن قفز من إحدى نوافذ الطابق الثاني للمبنى، والثاني هو عبد الكريم الهاروني.

وفيما لم يُعلن حتى الآن عن أسباب الحريق، أبلغ عضو بالحزب وكالة رويترز للأنباء أن الحريق نتج عن خلل كهربائي في قاعة الاجتماعات الرئيسية للحزب، وقال مسؤولون آخرون إن رجلاً أشعل النار في نفسه دون أن تتضح هويته.

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