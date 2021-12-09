خاص| وال| الصناعات التكنولوجية  المحلية تتألق في اليوم الثقافي الليبي الياباني

بنغازي 09 ديسمبر 2021 (وال)- نظمت مساء اليوم الخميس بمركز وهبي البوري، فعّاليات اليوم الثقافي الليبي الياباني، بالتعاون بين مكتب الثقافة والتنمية المعرفية بنغازي، وشركة دوربا لتطوير والتدريب و الاستشارات.

هذا وقد أقيمت الفعّاليات تحت شعار “أيام الثقافة والتكنولوجيا”، وذلك على خلفية مذكرة التفاهم سابقة تكاملا مابين القطاعين العام والخاص، كتجربة جديدة تهدف لرقي بالمجتمع وتطوير مهارات الشباب، بتنفيذ برامج سلسلة من البرامج لأيام ثقافية دولية.

وشمل برنامج اليوم الذي عنون بالثقافة اليابانية؛ الجانب العلمي التكنولوجي الربوتات، والجانب الثقافي الاقتصادي الذي يعكس إيجابيات التجربة الاقتصادية اليابانية وتطورها المدروس، إضافة إلى ظهور أول لفتيان لم يتجاوزوا الثامنة عشر ربيعًا؛ أطلقوا على أنفسهم روبوليبيا، لديهم مهارة و موهبة التصنيع التكنولوجي تحت شعار صنع في ليببا، والإعلان ربوت وطن لتعقيم وتجربة مصغرة عن البيت الذكي، وأول محرك محلي الصنع .

كما شملت فعاليات اليوم الثقافي الليبي الياباني؛ مشاركات لفن التشكيلي من الرسم و الصناعات اليدوية.

وصرح مدير مكتب الثقافة و التنمية المعرفية بنغازي الدكتور محمد الشريف بوغرارة – لوكالة الأنباء الليبية – قائلا: “هذا النشاط كغيره هو مجهود ذاتي؛ تعرفنا على هؤلاء الشباب المبدعين، وقررنا دعمهم بتنظيم أنشطة ثقافية، وتقديمهم للمجتمع كهواة في صناعة التكنولوجيا، وهم بحاجة إلى دعم مالي ليس بالكبير؛ فلا يتجاوز أي مشروع لديهم تكلفة 2000 دولار أمريكي، وهذه المشاريع تدعم التطور الصناعي التقني في البلاد، إذا ما التفت إليها أصحاب القرار من المسؤولين في بنغازي، وتطويرها بما يخدم الدولة بدعم الصناعة المحلية”.

والجدير بالذكر إنه خلال السنوات الماضية؛ كما كانت المنظمات الأجنبية هي من تقوم باكتشاف هذه المواهب. (وال) هـــ ش/ ر ت

تقرير| هدى الشيخي

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