تصعيد جوي.. مقاتلات روسية تعترض 5 طائرات أمريكية وفرنسية

اعترضت مقاتلات روسية، 5 طائرات حربية تابعة للولايات المتحدة وفرنسا، أثناء محاولة الطائرات الاقتراب من حدود روسيا فوق المياه المحايدة بالبحر الأسود.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان نقلته وكالة سبوتنيك: إن الرادارات الروسية رصدت أهدافاً جوية تقترب من حدود روسيا فوق المياه المحايدة، وأقلعت إثر ذلك 3 مقاتلات من طراز “سو-27″، لتحديد هويتها ومنع انتهاك حدود الدولة الروسية، حسب البيان.

وأوضحت وزارة الدفاع، أن مقاتلاتها رصدت مقاتلتين تكتيكيتين تابعتين للقوات الجوية الفرنسية، من طراز “ميراج” و”رافال”، بجانبهما طائرة لتزويد الوقود من طراز “كيه سي-135”.

ورصدت الرادارات الروسية، طائرة استطلاع من طراز “سي أل-600” أرتميس تابعة للقوات البرية الأمريكية، وطائرة استطلاع أخرى من طراز “أر سي-135” تابعة للقوات الجوية الأمريكية.

وتقول وزارة الدفاع الروسية، إن تحليق الطائرات الروسية جرى في ظل التزام صارم بالقواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي، حسب نصِّ البيان.

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