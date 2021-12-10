بيلاروسيا تُرَحِّل مهاجرين عالقين بالقوة عبر مطار مينسك

بعد أن استدرجتهم إلى أراضيها، وأوهمتهم بإمكانية الوصول إلى دول الاتحاد الأوروبي عبر أراضيها؛ بدأت بيلاروسيا بترحيل المهاجرين العالقين على حدودها مع بولندا بالقوة، عبر مطار العاصمة مينسك.

وأكد مهاجرون لوسائل إعلام مختلفة أن أفراداً من قوات حفظ النظام في بيلاروسيا، طلبوا منهم عبور الحدود في اتجاه الاتحاد الأوروبي في غضون ثلاثة أيام، وإلا فسيتم ترحيلهم إلى بلدانهم، رغم وعود كان الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو قد أطلقها بأن بلاده لن تقوم بترحيل المهاجرين من أراضيها.

وكانت رحلات إجلاء جوي باتجاه سوريا والعراق قد بدأت، في وقت سابق، لمن أراد من المهاجرين العودة طوعاً، بعد أن اتضح لهم أن عبور الحدود في اتجاه دول الاتحاد الأوربي مهمة محفوفة بالمخاطر.

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