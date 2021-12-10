المنقوش تُؤكد الالتزام بالعمل محليًا بالتعاون مع شركاء ليبيا الدوليين في مكافحة الفساد

طرابلس 10 ديسمبر 2021م (وال)- أكدت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، الالتزام بالعمل محليًا بالتعاون مع شركاء ليبيا الدوليين؛ في مكافحة الفساد.

تصريحات المنقوش جاءت – في تغريده لها عبر حسابها على تويتر – بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي يُوافق التاسع من ديسمبر من كل عام.

وقالت المنقوش – في تغريدتها: “إن الفساد آفة فتاكة تنهش جسد دولتنا، برغم مما تمر به بلادنا؛ فإننا وبمناسبة اليوم الدولي لمكافحة الفساد، نؤكد التزامنا بالعمل محليًا، وبالتعاون مع شركائنا الدوليين في مكافحة هذه الظاهرة”.

وشددت المنقوش على عدم كفاية محاربة الفساد من خلال تشكيل أجسام ومنظمات فقط، مؤكدة ضرورة وجود إرادة حقيقية وجهود موحدة لمحاربته. (وال)

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