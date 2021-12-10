لودريان : فرنسا والجزائر ترغبان في تنسيق المبادرات بشأن ليبيا

باريس 10 ديسمبر 2021 (وال)- قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، إن باريس تنوي تعزيز التعاون مع الجزائر بشأن الملف الليبي، وذلك بعد أول زيارة عقب توتر العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وجدّد وزبر الدبلوماسية الفرنسية وصفه للجزائر بـــــ “الشريك الأساسي لفرنسا على الصعيد الإقليمي”.

ونقلت بيان – لوزارة الخارجية الفرنسية عن ” لوربان” تأكيده رغبة البلدين؛ في مواصلة تنسيق مبادراتنا الدبلوماسية، من أجل تعزيز عملية الانتقال السياسي في ليبيا، عقب مؤتمر باريس الذي شارك فيه الوزير رمطان لعمامرة ممثلا للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون”. (وال)

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