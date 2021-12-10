“بوتين”: الجيش الأوكراني بدأ أولى خطوات الإبادة في دومباس

وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، النزاع في شرق أوكرانيا بـ”الإبادة”.

وأضاف، خلال اجتماع للمجلس الرئاسي لحقوق الإنسان، رداً على سؤال صحفي، أن ما يحدث في دونباس يستند إلى عنصرية ضد الروس، وهي أولى خطوات الإبادة الجماعية من قبل الجيش الأوكراني.

من جهتها، جدّدت أوكرانيا اتهاماتها لروسيا بنشر دبابات وفرق قناصة إضافيين عند خط المواجهة للصراع في شرق أوكرانيا، استعداداً لإلحاق خسائر في صفوف الجنود الأوكرانيين، ودعماً للانفصاليين في الإقليم.

وكان التصعيد على الحدود بين البلدين محور القمة الافتراضية التي جمعت “بوتين” مع نظيره الأميركي جو بايدن قبل أيام، حيث شدد الأخير على دعم واشنطن وحلفائها أوكرانيا، داعياً إلى التهدئة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا