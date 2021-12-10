الزناتي يزور مجموعة مستشفيات “سان دوناتو” الإيطالية ويبحث إمكانية التعاون في مجال التدريب والعلاج

روما 10 ديسمبر 2021 (وال)- قام وزير الصحة علي الزناتي، بزيارة مجموعة مستشفيات “سان دوناتو” الإيطالية في ميلان، على رأس وفد من وزارتي الصحة والتعليم؛ لإجراء محادثات مع المسؤولين في وزارة الصحة الايطالية خاصة فيما يتعلق بمجال التدريب .

وتم خلال الزيارة دراسة إمكانية عقد اتفاقية تعاون مع مجموعة “سان دوناتو” لتدريب الأطباء الليبيين في إيطاليا عن بعد، وإرسال مرضى الأورام والقلب والأوعية الدموية وجراحة العظام للعلاج في إيطاليا. (وال)

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