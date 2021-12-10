اقتراب مثول مؤسس ويكيليكس أمام القضاء الأميركي

يُتوقّع أن يمثل جوليان أسانغ مؤسس موقع ويكيليكس قريباً في مواجهة مع القضاء في الولايات المتحدة الأميركية، بدعوى خرق قانون التجسس والتآمر لاختراق أجهزة الكمبيوتر الحكومية، بعد أن كسبت واشنطن اليوم الجمعة قضية استئناف أمام محكمة إنجليزية-وفقاً لما نقلته رويترز.

وتوجّه السلطات الأميركية أسانغ -الأسترالي المولد والبالغ من العمر 50 عاما- 18 تهمة تتعلق بتسريب موقع ويكيليكس عدداً كبيراً من السجلات العسكرية الأمريكية السرية والبرقيات الدبلوماسية، التي قالت إنها عرّضت أرواحاً للخطر.

وقال القاضي تيموثي هولرويد: “قبلت المحكمة الاستئناف”. وأوضح أنه قبِل مجموعة تأكيدات قدّمتها الولايات المتحدة فيما يتعلق بظروف اعتقال أسانغ، بما في ذلك التعهد بعدم احتجازه في سجن ADX شديد الحراسة في كولورادو وبنقله إلى أستراليا لقضاء عقوبته إذا أدين.

وتجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة كسبت طعناً في حكم أصدره قاضٍ في لندن في 4 يناير 2021، ويقضي بعدم تسليم أسانغ لاحتمال إقدامه على الانتحار في سجن داخل أميركا، فيما يصف أنصاره بأنه بطل وقع ضحية للولايات المتحدة لفضحه مخالفات أمريكية في أفغانستان والعراق.

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