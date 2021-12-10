في أول تغريدة لها وليامز : “سعيدةٌ جدًا بعودتي إلى ليبيا العزيزة وأملي أن أتمكن من مساعدة الليبيين للتقدم نحو مستقبلٍ مشرق”

بنغازي 10 ديسمبر 2021 (وال)- أعربت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، عن سعادتها بالعودة مجددًا إلى ليبيا، آملة أن تتمكن من مساعدة الليبيين للتقدم نحو مستقبلٍ مشرق.

تصريحات السيدة ستيفاني وليامز جاء ذلك في أول تغريده عبر حسابها الجديد على منصة “تويتر” الذي دشنته الخميس، بعد إغلاق حسابها السابق على منصة التواصل الاجتماعي قبل مُباشرة مهامها في ليبيا.

ووجهت وليامز – في تغريدتها الأولى عبر حسابها الجديد: “الشكر للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، على الثقة التي منحني إياها كمستشارة خاصة له بشأن ليبيا”.

وأضافت وليامز – في تغريدتها قائلة: “سعيدةٌ جدًا بعودتي إلى هذا البلد العزيز، وكلي أمل أن أتمكن من الإسهام في مساعدة الليبيين على توطيد سُبل الاستقرار، وتعزيز السلم والتقدم نحو مستقبلٍ مشرق”.

وكان المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، قد أكد الثلاثاء الماضي، أن منصب “وليامز” الجديد؛ سيضمن وجود قيادة أممية خلال شهر ديسمبر، خلفًا للسلوفاكي يان كوبيش الذي سيُغادر منصبه اليوم الجمعة. (وال)

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