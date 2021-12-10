نجلاء بودن: تونس ملتزمة بسداد ديونها الخارجية

أكدت رئيسة وزراء تونس نجلاء بودن -اليوم الجمعة- أن احتياطيات بلادها من النقد الأجنبي تُمكنها من سداد ديونها الخارجية، وهو ما تحرص عليه وسط أزمة مالية غير مسبوقة، دفعت خبراء بالتشكيك في القدرة على عدم التخلف عن السداد.

وقالت “بودن” إن حكومتها بدأت بإعداد مسودة من أجل التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، سيبعث بإشارات إيجابية للشركاء ويسمح بتحسين التصنيف الائتماني للبلاد.

وأضافت رئيسة الوزراء في مؤتمر “أيام المؤسسة” الذي يُعقد بسوسة، أن “الدولة التونسية حريصة على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالديون الخارجية، وستستمر في ذلك بسبب مستوى احتياطي النقد الأجنبي في تونس”.

وذكر محافظ البنك المركزي -من جانبه- أن تونس تسعى للوصول لاتفاق مع صندوق النقد، في الربع الأول من العام المقبل.

وتجدر الإشارة إلى أن تونس قد بدأت الشهر الماضي محادثات مع صندوق النقد، حول برنامج تمويل لإنقاذ الاقتصاد المنهار، ووفقا لأرقام البنك المركزي بلغ احتياطي النقد الأجنبي سبعة مليارات دولار أو ما يعادل 119 يوماً من الواردات.

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