تعهد ألمانيا باستقبال 25 ألف أفغاني عرضة للخطر بعد هيمنة طالبان

أبدت ألمانيا تعهداً باستقبال نحو 25 ألف مواطن أفغاني، ممن يُعدون الأكثر عُرضة للمخاطر بعد استيلاء طالبان على العاصمة الأفغانية كابول، هم من أصل حوالي 40 ألفاً كان يُفترض أن تستقبلهم دول الاتحاد الأوروبي – حسب ما جاء في خطاب للمفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية “إيلفا يوهانسون”.

ودعت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا يوهانسون -الصادر اليوم الجمعة- الدول الأعضاء إلى الوفاء بجميع تعداتها بشأن إعادة التوطين بحلول نهاية عام 2022، وعبّرت عن ذلك بقولها: “ينتظر المستضعفون واللاجئون المُعرضون للخطر الرحيل لبدء حياة جديدة في أمان وكرامة”.

وتجدر الإشارة إلى أن ألمانيا استقبلت عددا قياسيا من المهاجرين، بلغ قرابة 900 ألف شخص لجأوا إلى أراضيها في عام 2015، معظمهم من سوريا وأفغانستان والعراق.

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