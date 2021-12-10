الاتحاد الأوروبي يُحذّر روسيا من دفع ثمن “العدوان” على أوكرانيا

صرّحت رئيسة المفوضية الأوروبية “أورسولا فون دير لاين” -الجمعة- أنّ “العدوان الروسي على أوكرانيا سيكون له ثمن، سنُبلّغ روسيا بهذه النقاط، لكننا لن نُعلنها”، دون أن تذكر إن كانت تلك الخطوة ستجعل التكتل الأوروبي يفرض عقوبات على خط أنابيب الغاز الروسي “نورد ستريم 2″، أم لا.

وجاء تصريح أورسولا ضمن مؤتمر صحفي جمعها مع مستشار ألمانيا الجديد “أولاف شولتس”، وفي معرض إجابتها عن سؤال عمّا إذا كان قطع نورد ستريم 2 سيكون ضمن العقوبات على روسيا إذا هاجمت أوكرانيا.

وأوضحت رئيسة المفوضية ذلك بقولها: “بشكل عام، من المهم القول إن الطاقة لا يمكن أن تكون وسيلة لممارسة الضغط، ولا بد من ضمان أمن الطاقة الأوروبي”، فيما رفض “شولتس”-من جانبه- الإفصاح عن العواقب المحددة لغزو روسي لأوكرانيا.

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